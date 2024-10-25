BM Komiseri'nden Gazze için Acil Eylem Çağrısı

BM Komiseri Volker Türk’ten Gazze İçin Kritik Çağrı

İnsan Hakları alanında önemli bir konumda olan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya genelindeki liderlere, Gazze’deki insani krizi çözmek amacıyla derhal eyleme geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Gazze'deki Durumun Ciddiyeti

Türk, mevcut çatışmanın hızla derinleştiğini ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. "Gazze'deki çatışmanın en karanlık anı, savaşın tam ortasında yer alanların durumu içler acısı. Bugün, Gazze’nin kuzeyinde insanların hayatlarını kurtarabilmesi için güvenli bir yol yok," şeklinde uyarıda bulundu.

İnsani Yardımın Aksaması

Türk, bu süreçte birlik olunmazsa insanlığa karşı işlenen suçların arttığına dikkat çekti. "Bölgedeki birçok kişi insani yardımlara erişemiyor, açlık tehdidi ile yüzleşiyor," dedi.

Dünya Liderlerine Açık Çağrı

Son olarak, Türk, tüm dünya liderlerine Cenevre Sözleşmeleri’nde yer alan uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme sorumluluklarını hatırlatarak, "Ya birlik olup bu duruma bir son vereceğiz ya da bu insanları utanç verici bir şekilde yüzüstü bırakacağız," şeklinde ifade etti.