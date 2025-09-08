BM Komiseri Türk: Myanmar'da Darbeden Bu Yana 7 Binden Fazla Sivil Öldürüldü

Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı Oturumu'nda konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana 7 binden fazla sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Türk, konuya ilişkin değerlendirmesini BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı Oturumu kapsamında düzenlenen etkileşimli diyalog toplantısında paylaştı.

Türk, Myanmar'daki insan hakları durumunun ülke genelinde sivillerin ağır bedeller ödediği daha karanlık bir aşamaya geçtiğini belirtti. Yaklaşık 30 bin kişinin siyasi gerekçelerle tutuklandığını söyleyen Türk, sadece ağustosta ülke genelinde 277 sivilin öldüğünün bildirildiğini vurguladı.

Ordu birliklerinin kara operasyonlarına yeniden başlamasıyla köylerin endişe verici hızda yakıldığını, sivillerin kaçırılıp zorla askere alınmaya devam ettiğini ifade eden Türk, ayrıca ordu karşıtı silahlı grupların orduyla bağlantılı olduğu düşünülen kişileri hedef aldığı ve kara mayınları kullandığını kaydetti.

İnsani durumun kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çeken Türk, askeri ablukaların gıda fiyatlarını rekor seviyelere çıkardığını belirtti. Türk, "Ortalama bir beslenmenin maliyeti geçen yıla göre yüzde 30 arttıken, hane halkı gelirleri düştü" dedi.

Türk, ülke nüfusunun yaklaşık 3'te 1'inin, yani 15,2 milyon kişinin bu yıl akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu, bunun yılda yaklaşık 2 milyonluk bir artışa denk geldiğini aktardı.

BM Komiseri, tüm ülkelere Myanmar'daki çatışmadan kaçan insanları korumak için denizde arama ve kurtarma operasyonları da dahil mümkün olan her şeyi yapma ve geri göndermelerden kaçınma çağrısını yineledi. Türk, hükümetleri özellikle Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için uluslararası mülteci koruma ve yeniden yerleştirme konusunda güvenli ve onurlu yollar oluşturmaya teşvik etti.

Türk, bu ayın sonunda BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Konferansın, Arakanlı Müslümanlar ve diğer azınlıkların durumuna ilişkin destek sözlerinin somut eyleme dönüştürülmesi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe ve son gelişmeler

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile iddiaları ve artan siyasi gerilimler gerekçesiyle 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere çok sayıda yetkiliyi gözaltına alarak bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti; OHAL daha sonra süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatıldı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunu kapsayan "Üç Kardeşler İttifakı" ise orduya karşı silahlı eylemler başlattı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtmişti.

Myanmar askeri yönetimi, 31 Temmuz'da yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirdi. Seçim Komisyonu ise 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.