BM Komiseri Volker Türk'ten Bangladeş'teki Protestolar İçin Soruşturma Çağrısı

BM Komiseri Volker Türk'ün Bangladeş Ziyareti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş'te gerçekleşen öğrenci protestolarındaki şiddet olaylarının ve hak ihlallerinin kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Ziyaret Sonrası Basın Açıklaması

Bangladeş'e iki günlük bir ziyaretin ardından başkent Dakka’da düzenlenen basın toplantısında Türk, ülkede yaşanan protestolar sırasında birçok kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Türk, protestocular ve özellikle çocukların da aralarında bulunduğu diğer mağdurlar için hak arayışının aciliyetini dile getirdi.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş’te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamu sektörü için kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrenci önderliğinde protestolar başlamıştı. Temmuz sonunda Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle birlikte bu gösterilere son verileceği duyurulmuştu.

Şiddet Olayları ve Adalet Talebi

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından, protestocular "adalet" talebiyle yeniden sokaklara döküldü. Protestolar sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştır.

Başbakan'ın Hareketleri

Şiddet olaylarının artmaya devam etmesi üzerine Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmiştir; bu esnada göstericiler de Başbakan’ın resmi konutunu basmıştır.

Muhammed Yunus'un Rolü

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümetin başkanı olarak göreve başlamıştır. Türk, Yunus ve birçok hükümet yetkilisiyle görüşmeler yaparak protestocuların hastanede yatan üyelerini de ziyaret etmiştir.