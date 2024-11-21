BM Komiseri Volker Türk'ten Haiti'ye Şiddet Uyarısı

BM Komiseri Volker Türk'ten Haiti'nin Başkenti İçin Şiddet Son Bulmalı Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'nin başkenti Port-au Prince'te artan şiddetin durdurulması için acil çağrıda bulundu. Türk, çetelerin başkentte kontrolü ele geçirmek amacıyla yürüttükleri çabaların derin endişe yarattığını vurguladı.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftaki şiddet olaylarında en az 150 kişinin hayatını kaybettiğini, 92 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Port-au Prince'te yaşayan yaklaşık 4 milyon insanın çeteler tarafından fiilen rehine durumuna düştüğünü belirten Türk, yaşanan şiddet durumu için "Haiti'nin başkentindeki son şiddet artışı, daha kötüsünün habercisi. Çete şiddeti derhal durdurulmalı. Haiti'nin daha fazla kaosa sürüklenmesine izin verilmemeli." diye konuştu.

Şiddetin Korkutucu Boyutları

Türk, başkentteki ölümlerin en az yüzde 55'inin çete üyeleri ile polis arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını ve çete linçlerinde artış yaşandığını belirtti. 11 Kasım'da başlayan son şiddet olayları sonucunda 4 bin 544 kişinin öldüğünü ve 2060 kişinin yaralandığını kaydetti. "Gerçek kayıp muhtemelen daha da yüksek." dedi.

Haiti'deki durumun bir başka boyutu olan iç göçlere de dikkat çeken Türk, yaklaşık 700 kişinin iç göçe zorlandığını ve bunların yarısının çocuklardan oluştuğunu söyledi. Ayrıca, Haiti'de süregelen çete şiddeti ve güvenlik sorunlarının ciddi gıda kıtlığı ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını derinleştirdiğine dikkat çekti.

Haitili Vatandaşların Güvenliği Tehlikede

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik kriziyle boğuşan Haiti, 11 milyon nüfusu ile kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkentin büyük bölümünün silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede, silahlı şiddet olayları her geçen gün artış gösteriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi'nin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırılarında öldü.

Bunun yanı sıra, ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifasına ve Geçici Konseyin kurulmasına neden olmuştu. 28 Mayıs'ta Garry Conille başbakan olarak atanmış, ancak 11 Kasım'da görevden alınarak iş insanı Alix Didier Fils-Aime atanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.