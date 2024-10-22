BM Komiseri Volker Türk'ten İsrail'in Hastane Saldırısına Sert Tepki

BM Komiseri Volker Türk’ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Devlet Hastanesi’ne düzenlediği saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Hukuka Saygı Vurgusu

Türk, bu saldırıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Saldırının, 4'ü çocuk olmak üzere en az 18 kişinin ölümüne ve 60 kişinin yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Askeri Operasyonlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türk, askeri operasyonların yürütülmesinde sivil can kaybını, yaralanmaları ve sivil nesnelere verilen zararı önleme yükümlülüğüne dikkat çekti. "Hastaneler, ambulanslar ve sağlık personelleri uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde özel bir koruma altındadır; çünkü yaralılar ve hastalar için hayati önem taşımaktadır," dedi.

BM'den Çatışmaların Durdurulması Çağrısı

Türk, BM’nin çatışmaların derhal durdurulması çağrısını yineleyerek, tüm taraflara sivillerin korunmasının öncelikli bir mesele olması gerektiği mesajını verdi.