BM Komiserinden İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

İsrail'in UNRWA Kararının Sonuçları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Meclisi tarafından onaylanan ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin sonlandırılmasını öngören yasa tasarısını 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

BM Değerleri ve İnsan Hakları

Türk, yaptığı açıklamada, BM Sözleşmesi ve bu sözleşmeyi destekleyen kurumların öneminin asla göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının, UNRWA'ya bağımlı olan bireylerin insan hakları üzerinde ciddi olumsuz etkiler doğurabileceğini söyledi.

İsrail Yönetiminin Tutumu

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA’ya karşı bir kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde, yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA’nın 14 çalışanının '7 Ekim saldırılarına katıldığını' iddia ederek Ajansın kapatılması gerektiği savunuldu.

UNRWA'nın Rolü

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda destek sağlayan UNRWA’nın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanyalar yürütmeye devam ediyor. UNRWA, milyondan fazla Filistinliye yardım sunuyor.