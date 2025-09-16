BM Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım yaptı

Raporda uluslararası toplum ve devletlere derhal müdahale çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna vararak tüm ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyinin 60. Oturumu kapsamında paylaştığı raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştirdiğini belirtti ve soykırımı sona erdirmek ile sorumluları cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Raporda, Komisyonun 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananları araştırdığı belirtilerek, İsrailli yetkililer ile İsrail güvenlik güçlerinin 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde tanımlanan beş soykırım eyleminden dörtünü gerçekleştirdiği sonucuna varıldığı kaydedildi: 'öldürme, ağır bedensel veya zihinsel zarar verme, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini sağlayacak şekilde yaşam koşullarını kasıtlı olarak kötüleştirme ve doğumları engelleme amaçlı tedbirler uygulama eylemleri'.

Komisyon raporunda, İsrailli sivil ve askeri yetkililerin ifadelerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin davranışlarının, bu eylemlerin Gazze'deki Filistinlileri bir grup olarak tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlendiğini gösterdiği vurgulandı.

Rapor, İsrailli siyasi ve askeri liderlerin eylemlerinin İsrail devleti adına atfedilebileceğini belirterek, 'Komisyon, İsrail devletinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırımın önlenmesindeki başarısızlıktan, soykırım işlemesinden ve soykırım faillerinin cezalandırılmamasından sorumlu olduğu' sonucuna ulaştı. Raporda ayrıca Isaac Herzog, Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da soykırımı kışkırttıkları ve kışkırtmanın cezalandırılmadığı değerlendirmesi yer aldı.

Komisyon, BM üyesi ülkelere İsrail'e silah ve teçhizat transferini durdurma, topraklarında bulunan kişi ve şirketlerin soykırımın işlenmesine veya teşvik edilmesine yönelik yardımlarını kesme çağrısı yaptı. Ayrıca soykırıma doğrudan veya dolaylı karışan kişi ve şirketlere karşı soruşturmalar ve yasal işlemler başlatılması tavsiye edildi.

Rapor İsrail'e yönelik talepler arasında 'açlık politikasına son verme, ablukayı kaldırma, insani yardımın geniş ölçekte ve engelsiz erişimini kolaylaştırma' ile BM personeli ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının erişiminin engellenmemesi de yer aldı. Raporda ayrıca ABD-İsrail güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine acilen son verilmesi çağrısı yapıldı.

Komisyon Başkanı Navi Pillay rapora ilişkin olarak, 'Komisyon, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu tespit etti. (İsrail'in) Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterleri karşılayan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açık' değerlendirmesinde bulundu.

Pillay, bu suçların sorumluluğunun yaklaşık iki yıldır Gazze'deki Filistinlileri yok etme amacıyla bir soykırım kampanyası düzenleyen en üst düzey İsrailli yetkililere ait olduğunu vurguladı ve İsrail'in soykırım eylemlerini soruşturmaması ile failleri yargılamamasının soykırımı önlemede ve cezalandırmada bir başarısızlık olduğunu belirtti.

Pillay, 'Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı başlattığı soykırım kampanyasına sessiz kalamaz. Soykırımın açık işaretleri ve kanıtları ortaya çıktığında, bunu durdurmak için harekete geçilmemesi suç ortaklığı anlamına geliyor' diyerek tüm devletlerin Gazze'deki soykırımı durdurmak için ellerindeki araçları kullanma konusunda yasal yükümlülükleri bulunduğunu kaydetti.

Raporda ayrıca İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici tedbir kararları ile BM üyesi ülkeler, BM kuruluşları, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının uyarılarını görmezden gelerek Gazze'deki yıkım stratejisini sürdürdüğü belirtildi.