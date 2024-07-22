BM Komisyonu'ndan UAD'nin Danışma Görüşüne Destek

BM Soruşturma Komisyonu'ndan Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Filistin topraklarında yaşanan ihlalleri incelemeye devam ediyor. Komisyon, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in işgaline dair verdiği danışma görüşünü olumlu karşılayarak, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Pillay'dan Değerlendirme

Komisyon Başkanı Navi Pillay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, UAD'nin görüşünü 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi. Pillay, "Mahkeme, son derece açık ve netti. Bu görüş sadece İsrail için değil, BM ve diğer tüm uluslar için uluslararası yasal yükümlülükler içermektedir," dedi.

UAD'nin Önemli Bildirileri

UAD Başkanı Nawaf Salam, halka açık bir oturumda yaptığı bilgilendirmede, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği uygulamaların hukuki sonuçlarını ortaya koydu. Salam, işgal altındaki Filistin topraklarının, parçalı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki durumu üzerinde de durarak, bu bölgedeki varlığının hukuki anlamda işgalci olduğunu ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

UAD, İsrail'in işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini vurgularken, tüm devletlerin de bu işgali hukuken tanımaması gerektiğine dikkat çekti. BM Soruşturma Komisyonu, uluslararası kuralların korunmasının UAD'nin önerilerine uygun bir şekilde hareket edilmesine bağlı olduğunu dile getirdi.