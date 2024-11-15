BM Komitesinde 170 Ülke, Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini Hakkına Destek Verdi

BM Komitesinden Tarihi Karar

Birleşmiş Milletler (BM) Komitesinde kabul edilen yeni kararla birlikte, 170 üye ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi.

Sosyal, insani ve kültürel konuların ele alındığı 3. Komite'de, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına" ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada, 6 "hayır" oyuna karşı 170 "evet" ve 9 "çekimser" oyla karar kabul edildi.

Hayır oyu kullanan ülkeler arasında Arjantin, İsrail, Micronezya, Nauru, Paraguay ve ABD yer aldı. Karar metninde, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkının teyit edildiği vurgusu yapıldı.

Kararda ayrıca, tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekildi ve tüm devletler ile BM örgütlerine, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmesi için destek olma çağrısı yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.