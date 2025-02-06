BM: Kongo'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 3 Bine Yaklaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Derinleşiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, çatışmalardaki kayıplara dair açıklamalarda bulundu.

Cenazeler ve Salgın Endişesi

Perre, son günlerde Goma sokaklarından 2 bin cesetin toplandığını ve 900 cesedin de hastanelere ait morglarda bulunduğunu bildirdi. Halen birçok bölgede toplanmayı bekleyen cesetlerin olduğuna dikkat çeken Perre, bu durumun kayıp sayısının artmasına neden olacağını ifade etti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olası salgınlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

M23 ve Goma'nın Kontrolü

M23, KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin birçok bölgesini ele geçirirken, en son olarak da 30 Ocak tarihinde eyalet başkenti Goma üzerinde kontrol sağlamıştı. Ruanda ve Uganda'ya sınırı bulunan bu eyalet stratejik bir öneme sahip. M23, iki gün önce ateşkes ilan etmesine rağmen KDC hükümeti, bu durumu 'çok taraflı bir propaganda' olarak nitelendirerek çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yerinden Olmalar ve İddialar

KDC'deki çatışmalar nedeniyle bu yıl itibarıyla 500 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirilmekte. M23, bir çok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, KDC hükümeti mevcut durumu yönetmekte büyük zorluklar yaşıyor. KDC ve BM, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

M23'ün Tarihçesi

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu ortaya çıkan 23 Mart Hareketi, zamanla M23 olarak adlandırılmaya başlamıştır. Bu grup, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.