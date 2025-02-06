DOLAR
35,89 0,04%
EURO
37,27 0,31%
ALTIN
3.306,92 -0,05%
BITCOIN
3.533.071,02 -0,95%

BM: Kongo'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 3 Bine Yaklaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda ölü sayısının 3000'e yaklaşmasına yönelik son bilgiler artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:28
BM: Kongo'daki Çatışmalarda Ölü Sayısı 3 Bine Yaklaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Derinleşiyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, KDC'deki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Koruma ve Operasyonlardan Sorumlu Özel Temsilci Yardımcısı Vivian van de Perre, çatışmalardaki kayıplara dair açıklamalarda bulundu.

Cenazeler ve Salgın Endişesi

Perre, son günlerde Goma sokaklarından 2 bin cesetin toplandığını ve 900 cesedin de hastanelere ait morglarda bulunduğunu bildirdi. Halen birçok bölgede toplanmayı bekleyen cesetlerin olduğuna dikkat çeken Perre, bu durumun kayıp sayısının artmasına neden olacağını ifade etti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olası salgınlarla ilgili endişelerini dile getirdi.

M23 ve Goma'nın Kontrolü

M23, KDC'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin birçok bölgesini ele geçirirken, en son olarak da 30 Ocak tarihinde eyalet başkenti Goma üzerinde kontrol sağlamıştı. Ruanda ve Uganda'ya sınırı bulunan bu eyalet stratejik bir öneme sahip. M23, iki gün önce ateşkes ilan etmesine rağmen KDC hükümeti, bu durumu 'çok taraflı bir propaganda' olarak nitelendirerek çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Yerinden Olmalar ve İddialar

KDC'deki çatışmalar nedeniyle bu yıl itibarıyla 500 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirilmekte. M23, bir çok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirirken, KDC hükümeti mevcut durumu yönetmekte büyük zorluklar yaşıyor. KDC ve BM, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

M23'ün Tarihçesi

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulması sonucu ortaya çıkan 23 Mart Hareketi, zamanla M23 olarak adlandırılmaya başlamıştır. Bu grup, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinan Ateş Cinayet Davasında Sanıkların Yargılanmasına Başlandı: Mustafa Ensar Aykal Tahliye Edildi
2
Yunanistan'da WhatsApp Kullanıcılarına Casus Yazılım İddiası
3
Filistin Başbakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri'nden Gazze'ye Destek Toplantısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asrın Felaketi' Açıklaması: Maliyet 254 Milyar Dolar
5
Trump, Gazze'nin ABD'ye Teslimi ile İlgili Açıklama Yaptı
6
Kastamonu'da Mesleki Eğitim Çalıştayı Başladı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış