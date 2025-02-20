BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çocuklar İçin Uyarıda Bulundu

BM Uyarısı: Çocuklar ‘Benzeri Görülmemiş Felaket’ ile Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) içindeki çatışmaların çocuklar üzerinde yarattığı korkunç etkilerle ilgili alarm verdi. Komite, çocukların öldürülme, cinsel şiddet, askere alınma ve kaçırma gibi ağır ihlallere maruz kaldığını ve bu durumun “benzeri görülmemiş bir felaket” olarak nitelendirildiğini duyurdu.

Artan Şiddet ve İhlaller

Son dönemde, KDC’de güvenlik güçleri ile M23 adlı isyancı grup arasında devam eden çatışmalara dikkat çeken komite, yazılı açıklamalarında özellikle çocukların yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı. Açıklamada, özellikle Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde yerinden edilmiş ya da sokaklarda yaşayan çocukların hedef alındığı belirtildi.

Kötüleşen Güvenlik Durumu

Raporlara göre, çatışmanın yeni bölgelere yayılması ile birlikte çocuklara yönelik askere alma, kaçırma, cinsel şiddet ve cinayetlerde artış gözlemleniyor. Zor bir güvenlik durumu nedeniyle bilgilerin doğrulanmasının zorlaştığı kaydedilirken, Goma’daki bir merkezde 120 zorla yerinden edilmiş çocuktan 45’inin öldüğü tespit edildi.

Altyapı ve Sağlık Sektörü Üzerindeki Etkileri

Ayrıca, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıların hedef alınmaya devam ettiğine dikkat çekilirken, yıkılan sağlık tesisleri nedeniyle acil tıbbi ihtiyaçların karşılanamadığı vurgulandı. KDC’deki 26,4 milyon kişinin içinde 15,4 milyon çocuk acil insani yardıma muhtaç durumda.

Ateşkes ve İhlalleri Durdurma Çağrısı

BM, KDC’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve ağır ihlallerin sona erdirilmesi konusunda çağrıda bulundu. Ülkede bu yıl içinde 500 binden fazla kişi yerinden edilirken, Goma şehrindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığı bildirildi.

Bölgedeki güvenlik sorunlarının gün geçtikçe daha da derinleştiği ifade edilirken, KDC’yi desteklemekle suçlanan Ruanda, bu iddiaları reddetmektedir.