BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Durum Kötüleşiyor

BM'den KDC Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) doğusundaki çatışmaların ciddi anlamda kötüleştiğini açıkladı. Güvenlik güçleri ve 23 Mart Hareketi (M23) arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki insan hakları ihlallerini artırıyor.

Çocukların Güvenliği Tehlikede

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, KDC'de yaşanan çocuk ölümleri ve cinsiyete dayalı şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Aynı zamanda, hastaneler ve insani yardım depolarına yönelik saldırılar ile yargı tehditlerinin de gerçekleştiğini belirtti.

M23 ve Bukavu'daki Olaylar

Ruanda destekli M23 grubunun, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'yu ele geçirdiği bildiriliyor. Shamdasani, M23'ün Bukavu'ya girmesinin ardından çocuklara yönelik öldürme vakalarının doğrulandığını ifade etti.

Kongo'daki İnsani Kriz

Yılbaşından bu yana, KDC'deki çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerlerinden edilmiştir. BM, Goma şehrinin kontrolü için yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 3 bine yaklaştığını da aktardı. M23 grubu, ocak sonunda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Uluslararası Çağrı

BM, Ruanda ve M23'e, insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu. KDC'nin doğusunda güvenlik sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının sona ermesiyle 23 Mart Hareketi ortaya çıkmış ve zamanla M23 olarak anılmaya başlamıştır.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.