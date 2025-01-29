BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Gerginlik Sürüyor, Çatışmalar Azaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında süren gerginliklerin devam ettiğini, ancak çatışmaların nispeten azaldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında KDC'deki durumla ilgili son gelişmeleri aktardı. Dujarric, Goma kentindeki gerginliğin devam ettiğini, ancak kent içindeki çatışmaların genel olarak azaldığını ifade etti. Yine de kentte aralıklarla silah seslerinin duyulduğu ve çevre bölgelerde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dujarric, BM'nin önceliğinin, personelinin, ekipmanlarının ve BM tesislerine sığınan birçok sivilin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkent Kinşasa'da gösteri çağrılarına rağmen durumun sakin olduğunu belirten Dujarric, yağmalama riskinin yüksek olması nedeniyle süpermarketlerin kapalı kaldığını söyledi.

M23 grubunun son saldırılarında yaralanan BM barış gücü personelinin toplam sayısının 22'ye yükseldiğini dile getirerek, BM olarak barış gücü askerlerine yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini bir kez daha belirtti.

İnsani Durum

Goma'da devam eden şiddet olayları ve insani yardım depolarının yağmalanmasının, yardım çalışmalarını ciddi şekilde etkilediğini ve insani yardım çalışanlarını risk altında bıraktığını ifade eden Dujarric, çatışmaların tırmanmasından bu yana 2 binden fazla kişinin silah ve patlayıcı şarapnelinden yaralandığını aktardı. Yardım ekiplerinin, mümkün olan yerlerde yaralılara müdahale etmeye çalıştığını, ancak kentte hala sokaklarda cesetlerin bulunduğunu belirtti.

26 Ocak'tan bu yana su ve elektrik hizmetlerinin kesilmiş durumda olduğunu kaydeden Dujarric, bu hizmetlerin en kısa sürede yeniden sağlanması, insani yardım depolarının korunması ve yaralıların tıbbi tahliyesinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Goma Havalimanı'nın kapalı olmasından dolayı insani yardım malzemelerinin ulaştırılamadığını ve personel değişiminin yapılamadığını vurguladı.

Ülkenin geri kalanına ulaşımı sağlayan yolların çoğunun kapalı olduğunu belirten Dujarric, Ruanda sınır kapısının açık olduğunu ve ek insani yardım ekiplerinin bu bölgeye giriş yaptığını açıkladı.