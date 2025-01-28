BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddet Olaylarını Kayıt Altına Aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalar Kıtlığı Artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında sürmekte olan çatışmalar nedeniyle durumun hızla kötüleştiğini açıkladı. Son olaylarda, BM tesislerinin dışı ateşe verilmiş ve bazı büyükelçilikler hedef alınmıştır.

BM Temsilcisi Dujarric'ten Açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Kinşasa'daki durumu değerlendirerek, yağmalama olaylarının da yaşandığını belirtti. Dujarric, özellikle Goma kenti ve çevresinin endişe verici durumda olduğunu vurguladı.

Guterres'ten Üst Düzey Görüşmeler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Guterres, Kagame ile yaptığı görüşmede bölgedeki sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti.

M23 İsyanına Dikkat Çekildi

Dujarric, Guterres’in Kagame'ye 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubuna destek vermeyi sonlandırma çağrısında bulunduğunu belirtti. Ancak, yıllardır süren krizin 24 saat içinde çözülemeyeceğini de ifade etti.

Krizin Arka Planı

KDC'deki çatışmalar, M23 grubu ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda 400 binden fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu. M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak, şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılamaz hale getirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Barış Süreci

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları reddetmektedir. 23 Mart 2009'da KDC'nin doğusunda güvenlik sağlamak amacıyla imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla M23 ortaya çıkmış ve büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmuştur.

Dujarric, Fransız yetkililerle de irtibatlarının sürdüğünü ve her türlü acil yardıma açık olduklarını duyurdu.