BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Çatışmalara Derhal Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

BM'den KDC'ye Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) nde çatışmaların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Lacroix, düzenlediği basın toplantısında, KDC'nin doğusundaki isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında süregelen şiddetli çatışmaların sivil halk üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirdi. "Savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma riskini engellemek istiyoruz," diyen Lacroix, BM personelinin sahada bulunmaya devam ettiğini ve barış gücü personelinden 3 kişinin öldürülmesinin derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

Sivillerin Güvenliği Öncelikli

Çatışmaların derhal sonlandırılması gerektiğini yineleyen Lacroix, sivillerin ve BM personelinin güvenliğinin en önemli öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, acil ihtiyaç olmayan BM personelinin Goma'dan başka bölgelere yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

400 Binden Fazla Yerinden Edildi

KDC'nin doğusunda çatışmalar, yılbaşından bu yana 400 binden fazla insanın yerinden edilmesine sebep oldu. Özellikle M23 üyeleri son haftalarda saldırılarını artırarak, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

M23 isyancı gruplarının Kasım 2021'de yeniden başlayarak bölgedeki huzursuzluklara yol açtığı ve binlerce sivilin yerinden edilmesine neden olduğu bilgisi verildi. Ruanda'nın, KDC'nin altın, koltan ve kobalt gibi zengin maden kaynaklarına göz dikmekle suçladığı, ancak bu iddiaları reddettiği belirtildi.