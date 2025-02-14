BM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İnsani Kriz Hakkında Endişelerini Duyurdu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasındaki artan şiddet nedeniyle insani krizin tehlikeli bir hızla kötüleştiğini bildirdi.

Acil Yardım İhtiyacı ve Erişim Sorunları

Byun, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hızla kötüye giden insani krizden endişe duyuyoruz." dedi. Yerinden edilmiş kişilere erişim eksikliğinin, acil yardımların sağlanmasında büyük zorluklar yarattığını vurguladı.

500 Bin Kişi Yerinden Edildi

Son dönemde yaşanan saldırılar ve yağmalamalar sonucunda, Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde bulunan Goma ve Minova şehirlerinde 70 bin acil durum barınağı yok oldu. Bu durum, ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 350 bin kişiyi yeniden yerinden edilebilmesine neden oldu.

Byun, "Yüz binlerce yerinden edilmiş kişi artık aşırı kalabalık geçici barınaklarda, kiliselerde, okullarda ve hastanelerde yaşıyor." diyerek, Goma'daki yerinden edilmiş kişilerin artan suç oranından olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sıhhat Tehditleri ve Acil Durumlar

Kuzey-Kivu'daki sağlık tesislerinin yıkılmasının kolera, sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkat çeken Byun, BMMYK'nın yerinden edilmiş kişilere yardım etme çabalarını sürdürdüğünü ve acil ateşkes çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Byun ayrıca, tüm taraflara sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurma ve engelsiz insani erişim sağlama çağrısında bulundu.

Goma Havalimanı'ndaki Durum

AA muhabirinin Goma Havalimanı'nın durumu hakkında sorduğu soruya yanıt veren Byun, "Bildiğim kadarıyla Goma Havalimanı hala insani yardım için çalışmıyor ve bu da bizim endişelerimizden biri." şeklinde konuştu.

KDC'deki Çatışmaların Son Durumu

KDC'nın doğusundaki çatışmalar sonucunda, yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden edildi. BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi. M23 isyancı grubu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmiş durumda.

Ruanda, M23'e destek verme iddialarını reddetmekte ve grup, 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından KDC'nin doğusunda yeniden ortaya çıkmıştır.