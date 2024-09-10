BM Konvoyu Gazze'de 8 Saat Bekletildi

BM'den Açıklama: Gazze'deki Konvoy Bekletildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelen bir BM konvoyunu 8 saatten fazla süreyle beklettiğini bildirdi.

UNRWA Detayları Paylaştı

BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu durumun önceden yapılan koordinasyona rağmen gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada, "İsrail ordusu detaylı bir planlama yapılmasına karşın, Gazze'nin kuzeyine giden bir BM konvoyunu bekletti" ifadeleri yer aldı. Çocuk Felci Aşılama Kampanyası

Bekletilen konvoydaki BM personelinin, bölgedeki çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasına katılmak üzere seyahat ettiği belirtildi. Konvoy, nihayet görevini tamamlayarak güvenli bir şekilde BM üssüne geri döndü.

BM Personeline Yönelik İhlaller

Açıklamada ayrıca, bu olayın BM personeline yönelik artan ihlallerin bir parçası olduğuna dikkat çekildi. BM, personelinin Gazze’de güvenli bir şekilde görev yapabilmesi gerektiğini ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik askeri operasyonları sürerken, BM ve diğer yardım kuruluşlarının sık sık hedef alındığı bildirilmektedir. UNRWA, 29 Ağustos'taki açıklamasında, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de İsrail saldırılarında 212 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.