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BM Konvoyuna Saldırı: İsrail Ordusu Hedef Aldı

İsrail, Gazze'deki BM konvoyuna ateş açtı; hasar var ama can kaybı yok. UNRWA Başkanı Lazzarini, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:36
BM Konvoyuna Saldırı: İsrail Ordusu Hedef Aldı

İsrail Ordusundan Gazze'de BM Konvoyuna Saldırı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait konvoya ateş açtığı bildirildi. Olayda, BM aracında hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

UNRWA Genel Komiseri'nden Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konvoya yönelik saldırıyı sosyal medya üzerinden duyurdu. Lazzarini, saldırının Gazze kentine giden konvoyun Gazze Vadisi bölgesinde gerçekleştiğini belirterek, BM'ye ait zırhlı araca 5 kurşunun isabet ettiğini ve aracın ağır hasar gördüğünü bildirdi.

İnsani Yardım Çalışanlarının Güvenliği

Saldırıya uğrayan konvoyun BM sembollerini taşıyan araçlardan oluştuğunu ve ekiplerin BM yelekleri giydiğini vurgulayan Lazzarini, "Bu konvoyun hareketinden önce İsrailli yetkililerle koordine edildiği ve onaylandığına işaret etti. Ayrıca, yaşanan olayda can kaybı olmadığı ve BM ekibinin Gazze'ye ulaştığını ifade etti.

Lazzarini, "İnsani yardım çalışanları hedef olamaz. Sorumlular hesap vermeli." diyerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Geçmişteki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze'de devam eden saldırılarında zaman zaman yardım kuruluşlarını da hedef almakla suçlanıyor. Örneğin, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlenen saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (WCK)ndan 7 çalışan hayatını kaybetmişti. Bu ekip, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluşun logosunu taşıyan zırhlı araçlarda bulunuyordu.

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