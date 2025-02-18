BM Koordinatörü Fletcher'dan Haluk Levent'e Gazze İçin Teşekkür

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Haluk Levent'in Gazze yardım fonuna destek için düzenleyeceği konsere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:30
BM Koordinatörü Fletcher'dan Haluk Levent'e Gazze İçin Teşekkür

BM Acil Yardım Koordinatörü'nden Haluk Levent'e Teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze yardım fonuna destek vereceğini açıklayan sanatçı Haluk Levent'e teşekkür mesajı gönderdi.

Fletcher, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Haluk Levent'in 14 Şubat tarihinde yaptığı duyuruya atıfta bulunarak, 30 Nisan'da İstanbul'da düzenleyeceği konsere ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Haluk Levent'in Duyurusu

Haluk Levent, konserin gelirinin tamamının BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlanacağını ifade etti. Levent, "Bir şarkıcı olarak, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum. Birlikte hareket edersek çok daha fazlasını başarabiliriz" diyerek sanatçı dostlarını destek vermeye çağırdı.

Uluslararası Destek ve Fikirler

Kısa bir süre önce ABD'de Ahbap America adlı sivil toplum kuruluşunu kuran Levent, BM'de Filistin konusuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Haluk Levent, Donald Trump’ın açıklamalarını eleştirerek, "Gazze, Gazzelilerindir" vurgusu yaparak, bu konuda uluslararası alanda ses getirmemiz gerektiğini vurguladı.

Haluk Levent, İstanbul ve Avrupa’daki konserlerin Gazze'ye aktarılacak gelirleri hakkında olumlu bir geri dönüş aldığını belirterek, "Bu sembolik bir durum. Ama bu konuda herkesi bu konsere davet ediyorum. 30 Nisan'da İstanbul'da buluşalım" dedi.

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