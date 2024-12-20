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BM Koordinatörü Fletcher: Dünya Suriye'ye Yardım Etmeli

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'nin Humus kentinde yardıma ihtiyaç duyanlar için acil destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:49
BM Koordinatörü Fletcher: Dünya Suriye'ye Yardım Etmeli

BM Koordinatörü Tom Fletcher Suriye'de Yardım Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'nin Humus kentini ziyaret ederek, dünyanın Suriye'ye yardım eli uzatması gerektiğini vurguladı. Fletcher, "Şu an, dünyanın artık tepki vermesi, yardım eli uzatması ve buradaki kurtulanlarla bağlantı kurması gereken bir an" şeklinde ifade etti.

Humus'taki Durum Çarpıcı

Fletcher, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Humus'taki yıkılan binaların arasındaki durumu gözler önüne serdi. Sözlerine şöyle devam etti: "Savaşı yaklaşık 12 yıl önce Libya tarafından takip ettiğini belirten Fletcher, burada sivillerin üzerlerine varil bombalarının yağdığını ve çok sayıda insanın acı çektiğini anlattı."

Enkaz altında kalanlara yardım etmek için bomba seslerine doğru yürüyen insani yardım görevlilerinin olduğunu hatırlatan Fletcher, yaşananların bir 'terk edilmişlik' hikayesi olmasına rağmen, aynı zamanda umut dolu olduğuna işaret etti. "Eninde sonunda bombalar duracak, merhamet geri dönebilir. Biz de tuğla tuğla yeniden inşa edebiliriz" dedi.

Umut ve Birliktelik Mesajı

Fletcher, "Humus, Suriye. Çoğu yer bu düzeyde bir zulüm, acı ve vahşet karşısında çökerdi. Buna rağmen insanlar, bana enkazdan yeniden inşa edeceklerini tekrar tekrar söyledi" ifadeleriyle, Suriyelilerin azmini vurguladı. "Kaybettiklerinin farkına varmak ve olacakları görmek için burada, onlarla birlikte olmalıyız" dedi.

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