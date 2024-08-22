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BM Koordinatörü Tor Wennesland'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Tor Wennesland, Gazze'deki çatışmaların tehlikelerine dikkat çekerek, ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:55
BM Koordinatörü Tor Wennesland'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

BM Koordinatörü'nden Gazze'de Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'de devam eden "trajedi"nin Orta Doğu'daki gerilimi artırdığına dikkat çekti. Wennesland, Gazze'de derhal bir ateşkes gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Artan Tehditler

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Gazze'deki savaş, insani trajediyi derinleştirirken, aynı zamanda bölgedeki tırmanış için ciddi bir risk oluşturuyor” dedi. Koordinatör, "Gazze'de ateşkese ihtiyacımız var,” diyerek acilen bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ateşkesin Önemi ve Uyarılar

Wennesland, bir yanlış hesaplama veya kıvılcımın, milyonlarca insanı daha büyük çatışmalara sürükleyebileceğinin altını çizdi. Bölgede sivil kayıpların yüksek olduğu, okullara ve camilere yapılan saldırıların da insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki Durum

Wennesland, uluslararası toplumu Gazze'ye odaklanmakla eleştirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da artan "şiddet ve gerginliğe" dikkat çekti. Son günlerde İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarını hatırlatan Wennesland, bu durumu hesap verme eksikliğine bağladı.

Şiddetin Sona Ermesi ve İki Devletli Çözüm

"Şiddetin sona ermesi zorunludur. Kutsal alanlardaki statükonun ihlali kesinlikle reddedilmelidir" diyen Wennesland, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da istikrar sağlayacak bir Filistin hükümetinin kurulması gerektiğini kaydetti. Koordinatör, "İşgalin sona ermesi ve iki devletli bir çözüme ulaşılması, bu umutsuzluk döngüsünden çıkmanın tek yoludur" değerlendirmesini yaptı.

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