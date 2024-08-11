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BM Koordinatörü Wennesland'dan Gazze'deki Saldırılara İlişkin Açıklama

Wennesland, Gazze'deki sivillerin saldırıların acısını çektiğini ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:49
BM Koordinatörü Wennesland'dan Gazze'deki Saldırılara İlişkin Açıklama

BM Koordinatörü'nden Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların bedelini sivillerin ödemeye devam ettiğini ifade etti.

Saldırı Sonrası Yaşananlar

Wennesland, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Et-Tabiin Okuluna yönelik gerçekleştirilen ve en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı hatırlatarak, "Bu savaşın neden olduğu can kaybı her geçen gün daha belirgin hale geliyor." dedi.

Wennesland, sivillerin yaşadığı dehşet, yerinden edilme ve bitmeyecek acılarla dolu günlerin devam ettiğini belirtti ve tarafları derhal ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalar yapmaya çağırdı.

Sivillerin Korunması Zorunlu

"Bu kabusun sona ermesi için gereken zaman çoktan geldi," diyen Wennesland, sivillerin korunmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun, 10 Ağustos tarihinde Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda, okula sığınanların sabah namazı sırasında hedef alındığı ve en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklar, cesetlerin parçalandığını ve yanarak ağır hasar gördüğünü belirtti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa saçılan ceset parçalarını toplamakta zorlandığı kaydedildi.

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