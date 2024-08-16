BM Koordinatörü Wennesland, Gazze'deki Kabusun Bitmesini Bekliyor

BM Koordinatörü Wennesland'dan Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Filistinlilerin yaşamış olduğu kabusun sona ermesi için uzun bir zamandır beklentide olduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği günlük basın toplantısında gazetecilerin Wennesland'ın Gazze'deki duruma ilişkin görüşlerini aktardı. Haq, Wennesland'ın Kudüs'te bulunduğunu ifade ederek, Koordinatör'ün, "Bu kabusun sona ermesi uzun zamandır bekleniyor." dediğini aktardı.

Tüm Taraflara Çağrı

Haq, Wennesland'ın tüm tarafları sivillerin korunmasına öncelik vermeye, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılmasına davet ettiğini söyledi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararına uygun hükümlerinin bir an önce koşulsuz olarak uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Wennesland'ın, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin arabuluculuk çabalarından cesaret aldığını belirten Haq, bu liderlerin her iki tarafa da ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konusunda çağrılar yaptığını ifade etti.

Acil Aşı Kampanyası

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki çocuk felci virüsü için acil aşı kampanyası yapılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Haq, Dünya Sağlık Örgütü'nün iki aşamalı bir kampanya yürütmeyi planladığını, bunun muhtemelen ağustos sonu veya eylül başında başlayabileceğini kaydetti.

İsrail'in Tahliye Emri

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine göre, İsrail ordusunun bu sabah verdiği yeni "tahliye emri" ile Gazze'deki belirlenen insani bölgenin alanının %11 daraldığı bildirildi. Haq, açıklamasında Deyr el-Belah, Han Yunus ve El-Mevasi'nin bazı kısımlarında yaşayan yaklaşık 170 bin kişinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Haq, ayrıca İsrail'in bu ay içinde Gazze'nin kuzey ve Han Yunus bölgelerinde 10 binlerce insanı etkileyen sekiz tahliye emri verdiğini vurguladı. Son olarak, İsrail ordusunun, zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sıkıştığı alanlara saldırı başlatacağını duyurduğu belirtildi.

Sistematik Göç ve Zor Durumlar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana uyguladığı tahliye kararlarıyla Gazze'deki Filistinlileri sürekli olarak göçe zorladığı kaydedildi. BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail'in saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Göç eden Filistinliler, gıda sıkıntısı ve saldırılarla beraber zorlu günler geçiriyor.