BM Koordinatörü Wennesland, Orta Doğu'da Barış İçin Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

BM Koordinatörü Wennesland, Barış İçin Adım Attı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze ve Lübnan sınırındaki tehlikeli gelişmelere karşı önlem almak amacıyla yoğun bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Kritik Toplantılar ve Gerginlikler

BM Genel Sekreter sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında Wennesland'ın, Orta Doğu'daki bölgesel gerginliğin azaltılması için Lübnan, Mısır ve Katar gibi ülkelerle kritik görüşmeler yaptığını belirtti.

Haq, Wennesland'ın görüşmelerinde bölgesel istikrar için önemli bir tehdit olan gerginliğin artma riskine dikkat çektiğini ifade ederek, "Durumu arabuluculukla ve gerginliği azaltarak çözme yönündeki çabalar ele alındı," diye ekledi.

Gazze'deki İnsani Durum

Wennesland, ayrıca Gazze'deki kronik su kıtlığı ve atık sorunlarının, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına vurgu yaptı.

Yardım Konvoyları ve Engeller

Farhan Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine dayanarak, geçen ay Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan 157 yardım konvoyundan yalnızca 67'sine izin verildiğini açıkladı. Geri kalan konvoyların, İsrail otoriteleri tarafından güvenlik ve lojistik gerekçelerle engellendiği veya iptal edildiği bildirildi.

Ayrıca, bölgede patlamamış mühimmat tehlikesi, geçiş güçlükleri ve yardım konvoylarına yönelik saldırılar gibi birçok engelin insani yardımları zorlaştırdığı belirtildi.