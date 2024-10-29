BM Kuruluşları, İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki Verdi

BM Kuruluşlarından Sert Tepki

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin sonlandırılmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke'den önemli açıklamalar geldi.

Toplu Cezalandırma Uyarısı

Laerke, "İsrail'in bu kararının uygulanması halinde Gazze'de görülen toplu cezalandırma eylemlerine bir yenisi daha eklenecek" diyerek bu durumun adil bir tanım olduğunu vurguladı.

IOM ve UNICEF'in Açıklamaları

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, IOM'nun UNRWA'nın yerini almasının imkânsız olduğunu belirtti. Pope, "UNRWA, Gazze halkı için kesinlikle elzemdir. Ancak mevcut krizde yalnızca destek verebiliriz," şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, geçen yıl UNRWA tarafından yönetilen sağlık merkezlerinde 6 milyonun üzerinde tıbbi danışmanlık hizmeti sunulduğunu hatırlatarak, "Hiçbir kuruluş, UNRWA'nın yerini dolduramaz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ise, İsrail'in bu kararının Gazze'de daha fazla çocuk kaybına yol açabileceği konusunda uyararak, "Böyle bir karar, aniden çocukları öldürmenin yeni bir yolunun bulunduğu manasına geliyor" dedi.

UNRWA'nın Önemi ve Tehditler

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlatmıştı. UNRWA'ın sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunmakta ve 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılmasını istemektedir. Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek veren bu ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.