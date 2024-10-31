BM, Libya Misyonunu Üç Ay Daha Uzattı

BM, Libya'daki Misyonun Süresini Uzattı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı. Bu karar, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen bir oylama ile alındı.

Oybirliği ile Kabul Edildi

UNSMIL'in görev süresinin uzatılması, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edildi. Alınan kararda, yeni bir Libya Özel Temsilcisi'nin atanması durumunda, UNSMIL'in görev süresinin otomatik olarak 31 Ekim 2025'e kadar uzatılacağı vurgulandı.

Libya Halkına Güçlü Bir Mesaj

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, bu kararın Libya halkına güçlü bir mesaj ilettiğini ifade etti. Woodward, BM'nin kapsayıcı siyasi süreç ve adil, özgür seçimler konusunda etkin çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getirerek tüm tarafları siyasi sürece "uzlaşı ruhuyla" katılmaya çağırdı.

UNSMIL ve Görevleri

UNSMIL, Libya’daki siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla 16 Eylül 2011'de kuruldu. Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsü ile ülkede askeri güçler ve ekonomik kurumlar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirmek için çaba sarf ediyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk yapıyor.

Yeni Temsilci Atanmadı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e istifasını bildirmişti. Bathily'nin istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna henüz yeni bir temsilci atanmadı ve misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetiminde devam ediyor.