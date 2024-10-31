DOLAR
34,26 0,07%
EURO
37,3 -0,26%
ALTIN
3.015,28 1,8%
BITCOIN
2.419.023,8 2,85%

BM, Libya Misyonunu Üç Ay Daha Uzattı

BM, Libya’daki misyonun görev süresini 31 Ocak 2025’e kadar uzattı. Yeni temsilci ataması, süreyi otomatik uzatacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:12
BM, Libya Misyonunu Üç Ay Daha Uzattı

BM, Libya'daki Misyonun Süresini Uzattı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki BM misyonunun görev süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzatma kararı aldı. Bu karar, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen bir oylama ile alındı.

Oybirliği ile Kabul Edildi

UNSMIL'in görev süresinin uzatılması, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde oybirliğiyle kabul edildi. Alınan kararda, yeni bir Libya Özel Temsilcisi'nin atanması durumunda, UNSMIL'in görev süresinin otomatik olarak 31 Ekim 2025'e kadar uzatılacağı vurgulandı.

Libya Halkına Güçlü Bir Mesaj

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, bu kararın Libya halkına güçlü bir mesaj ilettiğini ifade etti. Woodward, BM'nin kapsayıcı siyasi süreç ve adil, özgür seçimler konusunda etkin çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getirerek tüm tarafları siyasi sürece "uzlaşı ruhuyla" katılmaya çağırdı.

UNSMIL ve Görevleri

UNSMIL, Libya’daki siyasi geçiş sürecini desteklemek amacıyla 16 Eylül 2011'de kuruldu. Misyon, 98 yerel personel, 210 uluslararası personel ve 6 BM gönüllüsü ile ülkede askeri güçler ve ekonomik kurumlar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirmek için çaba sarf ediyor ve çatışan taraflar arasında ara buluculuk yapıyor.

Yeni Temsilci Atanmadı

BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, 16 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e istifasını bildirmişti. Bathily'nin istifasının ardından BM Libya Destek Misyonuna henüz yeni bir temsilci atanmadı ve misyon, mevcut Başkan Vekili Stephanie Koury'nin yönetiminde devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Zeytin Ağacında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
2
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırılarında 45 Ölü
3
Türk İş İnsanları Heyeti Erbil Sanayi ve Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Ahmet Özer'in Tutuklanması Hukuksuzluk ve Kumpas"
5
Kastamonu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
6
Denizli'de Kaza Sonrası Yaralanan Genç Kız Hayatını Kaybetti
7
Endonezya'da Seçim Kalabalığına Dayanamayan Köprü Çöktü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı