BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, Libya Başbakanı Dibeybe ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, Libya Başbakanı Dibeybe ile istikrar için önemli bir görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:08
BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, Libya Başbakanı Dibeybe ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

BM Libya Özel Temsilcisi Tetteh, İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Hanna Serwa Tetteh, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdi. Görüşme, başkent Trablus'ta yapıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe’nin Tetteh’i kabul ederek, yeni görevinde ona başarılar dilediği kaydedildi. Dibeybe, BM’nin Libya’da istikrarı artırma ve seçimlerin gerçekleştirilmesi konusundaki çabalarına destek vereceklerini ifade etti.

Tetteh ise BM’nin Libya’da istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ve Libya halkının istikrar özlemine ulaşmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

BM'de Yeni Atama

BM’den 24 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Libya Özel Temsilciliği'ne Gana'lı Hanna Serwaa Tetteh'in atandığı duyurulmuştu. Tetteh, Mayıs 2024'te görevden ayrılan Abdoulaye Bathily'nin yerine getirdiği görevin yanı sıra Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) da başkanlığını üstlenecek.

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