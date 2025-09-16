BM Likidite Krizi: 2026 Bütçesinde Kesintiler ve BM80 Girişimi

BM, aidatlardaki düşüş nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya; 'BM80 Girişimi' ile 2026 bütçesinde kaynaklarda %15,1, kadrolarda %18,8 kesinti öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:29
Birleşmiş Milletler'in (BM), son yıllarda BM’ye ödenen aidatlardaki ciddi azalma nedeniyle karşı karşıya olduğu likidite krizi sonrası Genel Sekreterlik tarafından başlatılan 'BM80 Girişimi' ile 2026 bütçesinde ciddi kesintiler üzerinde çalıştığı bildirildi.

AA muhabirinin üst düzey iki BM yetkilisinden edindiği bilgiye göre, BM'de ilgili komiteler 2026 bütçesindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kesintilerin boyutu

İki üst düzey BM yetkilisi, 2025 yılına kıyasla normal bütçedeki kaynakların %15,1'i ve kadroların %18,8'i oranında kesintiler öngördüklerini; bunun, BM'nin dünya çapındaki misyonlarını destekleyen insani yardım ve barışı koruma operasyonlarını da etkileyeceğini aktardı.

AA muhabirinin, "BM tarihinde hiç bu şekilde bütçe kesintisi olup olmadığı" sorusu üzerine üst düzey yetkili, BM’nin yeni kurulan insani ve barış misyonları kapsamında şimdiye kadar bütçesinin hep genişletildiğini, ancak bunun kesintiler ve kaynakların önceliklendirilmesi ile harcamaların azaltılmasına yönelik tarihindeki ilk yapılandırma girişimi olduğunu söyledi.

Guterres ve BM80 Girişimi

Yetkililer, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu yapısal değişiklikler hakkında bir ilerleme raporu yayınlayacağını ve bu değişikliklerin 2027 bütçesi üzerindeki olası etkilerinin de değerlendirileceğini ifade etti.

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart’ta BM’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM’ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için 'BM80 Girişimi' adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

Guterres, BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını, girişimin amacının BM’nin çalışma şeklindeki verimlilikleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.

