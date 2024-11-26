BM, Lübnan'da Olası Ateşkes İçin Taraflara Çağrıda Bulundu

BM'den Ateşkes İçin Önemli Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında olası bir ateşkes anlaşmasına dair gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulundu.

Ateşkesin Desteklenmesine Hazırız

BM'nin Lübnan'daki geçici gücü (UNIFIL) ve Lübnan Özel Koordinatörlüğü, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Haq, "Tüm diplomatik çabaları destekliyoruz ve daha istikrarlı bir gelecek için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Şiddet Hız Kesmiyor

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yoğun bombardımanlarının sürdüğüne dair haberler mevcut. Haq, Hizbullah'ın da roket saldırılarını devam ettirdiğini belirterek, şiddetin mutlaka sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

İnsani Durum Alarm Veriyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Beyrut'un güneyindeki bölgelere tahliye emirleri verdikten sadece 20 dakika sonra yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini aktardı. Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesinde Lübnan'da 180 noktaya hava saldırısı düzenlemişken, güvenlik kabinesi olası ateşkesi oylamak amacıyla TSİ 17.00'de toplanmıştı. Ayrıca, Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, ateşkesin TSİ 23.00 düzeyinde ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını bildirdi. Basında çıkan haberlerde, Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.