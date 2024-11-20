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BM: Lübnan'da Süren Çatışmalarda 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da sağlık çalışanları ve siviller büyük kayıplar veriyor. BM, iki ayda 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:22
BM: Lübnan'da Süren Çatışmalarda 190 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

BM: Lübnan'da Çatışmaların Cezameti Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, ülkede 190 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki insani durumu değerlendirdi. Bu süreç içinde, yaklaşık 50 sağlık merkezi ve 8 hastane de faaliyetine son vermek zorunda kaldı.

Uluslararası İnsancıl Hukuk Vurgusu

Dujarric, taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, tıbbi personele ve sağlık tesislerine yönelik koruma çağrısı yaptı.

Siviller ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Lübnan'daki sivil kayıpları da gündeme getiren Dujarric, yaklaşık 3 bin sivilin hayatını kaybettiği ve 770 binden fazla kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarına da atıfta bulunan Dujarric, aynı dönemde 200'den fazla çocuğun öldüğünü ve bunun günde ortalama üç çocuğun yaşamını yitirdiği anlamına geldiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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