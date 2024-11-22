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BM: Lübnan'dan 560 Bin Kişi Suriye'ye Kaçtı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan 560 bin kişi Suriye'ye geçiş yaptı. Acil insani yardım ihtiyacı sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:32
BM: Lübnan'dan 560 Bin Kişi Suriye'ye Kaçtı

BM: Lübnan'dan 560 Bin Kişi Suriye'ye Kaçtı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

Llosa ve BMMYK Lübnan Temsilcisi Ivo Freijsen, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 24 Eylül'den bu yana gerçekleşen bu büyük göç hareketinin %65'inin Suriyeli, %35'inin ise Lübnanlı mültecilerden oluştuğunu belirtti.

Llosa, 2017-2024 yılları arasında 400 bin Suriyelinin Lübnan'dan geri döndüğünü hatırlatarak, İsrail saldırıları sonucunda bu sayının 8 hafta içinde ulaşılmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı. İsrail hava saldırıları, sınır kapıları ve yollarda ciddi hasara yol açmasına rağmen, pek çok insanın Lübnan'daki bombardımanlardan kaçarak yürüyerek Suriye'ye geçiş yaptığını ifade etti. Bu kaçışların yaklaşık %80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Bununla birlikte, Suriye'ye geçenlerin büyük bir çoğunluğunun yiyecek, barınak ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlardan mahrum olduğu kaydedildi. Llosa, Suriye'deki durumun acil müdahaleden fazlasını gerektirdiğine dikkat çekerek, insanların kendine yeter hale gelmeleri için dayanıklılığın artırılması gerektiğini açıkladı.

Lübnan'daki Çatışmaların Etkisi

BMMYK Lübnan Temsilcisi Ivo Freijsen, yaşananların Lübnan için son dönemde en ölümcül ve yıkıcı süreçlerden biri olduğunu belirtti. Çatışmaların, sayısız hayatı mahvettiğini ve iki aylık süreçte 3 bin 500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 bin kişinin yaralandığını ve tahminen 1,3 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini aktardı.

Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle yerinden edilenlerin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çeken Freijsen, en acil ihtiyaçlar arasında yeterli barınak ve kış yardımlarının bulunduğunu ifade etti. BMMYK'nın Lübnan'da 450 bin kişiye temel yardım ulaştırdığını ve yardımların devam ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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