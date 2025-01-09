BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert'tan Yeni Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Mesajı

BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert, Joseph Avn'ı tebrik ederek, Lübnan'da siyasi istikrar çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:02
BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert'tan Yeni Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Mesajı

BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert, Cumhurbaşkanı Avn'ı Tebrik Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti. Hennis-Plasschaert, bu gelişmenin, ülkede siyasi ve kurumsal boşluğun giderilmesi amacıyla atılan uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu vurguladı.

Ülke Çıkarları Öncelikli Olmalı

Hennis-Plasschaert, Lübnanlı yetkililere ülkenin çıkarlarını kişisel ve politik kaygılarının önünde tutmaları yönünde bir çağrıda bulundu. Ayrıca, bir an önce Başbakan atanarak yeni hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti. BM yetkilisi, Lübnan devletinin zaman kaybetmeden önemli görevlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlik ve İstikrar İçin Umut

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, düşmanlıkların sona erdirilip güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik umut olduğunu belirten Hennis-Plasschaert, Lübnan'da devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve kapsamlı, sürdürülebilir reformlar yapmak gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler'in Desteği

Hennis-Plasschaert, "Birleşmiş Milletler, Lübnan'ın bu yönde anlamlı adımlar atmasını desteklemek için Cumhurbaşkanı Avn ve ilgili yetkililerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor." diyerek, sürecin önemine dikkat çekti.

Not olarak, Lübnan'da iki yıldan fazla süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından, Mecliste yapılan 13. oturumda Joseph Avn, Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

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