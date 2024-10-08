BM: Mavi Hat'ta İstikrar İçin Müzakere Şart

BM'den Mavi Hat Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat'ın iki tarafında yaşayan sivillerin güvenlik ve istikrar arayışının, müzakerelerle çözülebileceğini açıkladı.

Bir Yıl Sonra Durum Değerlendirildi

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Başkanı General Aroldo Lazaro, bir yıl önce Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların başlamasının üzerinden geçen süreci değerlendirdi.

Açıklamada, "Mavi Hat üzerindeki çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybettiği, ülke içindeki istikrarın ise zayıfladığı" ifade edildi.

Aciliyet Vurgusu

Açıklamada, son bir yılın, "sivilleri korumak ve uluslararası hukuka riayet etmek adına yapılan çağrıların karşılık bulmadığı bir dönem olduğu" vurgulandı. Atılan her roket ve bomba, kalıcı güvenlik arayışını olumsuz yönde etkiliyor.

BM, "Şiddet ve yıkımın artması, temel sorunları çözmeyecek ve uzun vadeli güvenliği sağlamayacak" şeklinde uyarıda bulundu. Mavi Hat'taki sivillerin özlemlerinin karşılanması için müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmanın zamanının geldiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan çekilmesini ve bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Ancak bu bölgedeki çoğu alan, 2000 yılından beri Hizbullah'ın kontrolü altında bulunuyor.