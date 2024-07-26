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BM, Mülteci Sözleşmesi'ne Taraf Olmaya Çağrı yaptı

BMMYK, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 73. yılı için üye ve gözlemci ülkeleri taraf olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:12
BM, Mülteci Sözleşmesi'ne Taraf Olmaya Çağrı yaptı

BM'den Mülteci Sözleşmesi'ne Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 1951 yılında imzalanan Mülteci Sözleşmesi'nin 73. yıl dönümünü kutlamak üzere hazırlık yaparken, bu sözleşmeye imza atmayan 44 üye ve 2 gözlemci ülkeyi taraf olmaya davet etti.

BMMYK Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, sözleşmenin savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlallerinden kaçan yüz milyonlarca insanı koruma amacı taşıdığını ifade etti. Sözleşmenin 28 Temmuz'da kutlanacağını belirten Mantoo, 149 ülkenin bu sözleşmeye imza attığını, ancak 46 ülkenin hala taraf olmadığını vurguladı. Bu ülkelerin özellikle Asya, Orta Doğu, Karayipler ve Pasifik bölgelerinde bulunduğunun altını çizen Mantoo, “Mülteci Sözleşmesi’ne taraf olmak, yalnızca bir ülkenin mültecileri korumaya yönelik uluslararası yükümlülüğünü yerine getirme isteğini değil, aynı zamanda mülteci meselelerinde devletler arasında anlaşmazlıkları engellemeye de yardımcı olabilir” dedi.

Sözleşmenin Önemi ve Dayanışma Vurgusu

Mantoo, Mülteci Sözleşmesi'nin uluslararası düzeyde öngörülebilirlik ve hesap verme süreçlerini güçlendirerek, devletler arasında iş birliğini teşvik ettiğini ifade etti. Ayrıca, “Sözleşmeye taraf olmak, çok taraflılık ve mülteci koruma konusundaki uluslararası dayanışmanın desteklenmesi anlamına gelmektedir” diye ekledi.

Ülkelerin Yükümlülükleri ve Gelecek Adımlar

Ayrıca Mantoo, tüm devletleri insan haklarını koruma ve sığınma talep etme haklarını gözetme konusunda mülteci hukuku ilkelerine uygun hareket etmeye çağırdı. Mülteci Sözleşmesi, ‘1967 Mültecilerin Statüsüne Dair Protokol’ ile birlikte, BMMYK’nın çalışmalarının temelini oluşturan yasal belgeler olarak kabul edilmektedir. Şu anda 149 ülke bu sözleşmeye tarafken, Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Küba gibi kimi ülkeler sözleşmeye imza atmamıştır.

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