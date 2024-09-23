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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Lübnan'daki Sivil Zararlar Kabul Edilemez

Filippo Grandi, Lübnan'daki krizle ilgili olarak sivil kayıpların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 23:03
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Lübnan'daki Sivil Zararlar Kabul Edilemez

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Lübnan'a Çarpıcı Açıklamalar

Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri, Lübnan'da devam eden krizin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı. Grandi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sivillerin maruz kaldığı zararın affedilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti.

Savaş ve Kaçışlar

Grandi, tırmanan çatışmalar sonucu savaşla yıkıma uğrayan bölgelerden evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce insanın yaşadığı duruma dikkat çekti.

"Sivillerin uğradığı zarar kabul edilemez. Siyasi liderler acil olarak çözümler üretmelidir," diyen Grandi, çatışmaların bir an önce sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail Sürekliliği

İsrail ordusu bu sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine, Bekaa ve Baalbek alanlarına yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılar sonucunda 356 kişinin hayatını kaybettiğini, 1246 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu süreçte, çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivil kayıplar yaşandı.

Eğitim ve Göç

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülkede eğitimin durdurulmasına karar verirken, İçişleri Bakanlığı, güney bölgelerindeki okulların savaş mağdurlarına barınma sağlamak için devreye alındığını duyurdu. Ülkedeki göç dalgası ise başkent Beyrut ve kuzey bölgelerini etkilemeye devam ediyor.

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