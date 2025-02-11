BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Libya'daki Toplu Mezarlar Hakkında Endişeli

BMMYK'dan Libya'daki Toplu Mezarlar Üzerine Açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, Libya'nın doğusunda keşfedilen iki toplu mezar nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Spindler, bu trajik keşiflerin insan kaçakçılığına karşı daha güçlü eylem çağrısında bulunmak için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Mezarların Keşfi ve İlgili Önemli Bilgiler

Spindler, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, toplu mezarların 6 Şubat'ta Ejkhera ve 8 Şubat'ta Alkufra bölgelerinde gerçekleştirilen insan ticareti baskınları sonrasında bulunduğunu ifade etti. Bu baskınlar sonucunda, sırasıyla 19 ve en az 28 kişinin cesedine ulaşıldığını, ancak ikinci mezarda 70 kişiye kadar ceset olabileceğinin düşünüldüğünü sözlerine ekledi.

Spindler, çok sayıda düzensiz göçmenin insan tacirleri tarafından alıkonulduktan ve işkence gördükten sonra Libya yetkilileri tarafından serbest bırakıldığını belirtti. Kimlikleri tespit edilen mağdurlar arasında farklı uyruklardan düzensiz göçmenlerin bulunduğunu vurguladı.

İnsani Yardım ve Temel Hizmetler İçin Çabalar

Bu son trajik olayın, 29 Ocak'ta Ejkhera'daki bir insan ticareti bölgesinde 259 düzensiz göçmenin kurtarılması ile bağlantılı olduğunu hatırlatan Spindler, BMMYK'nın düzensiz göçmenlerin hayatlarını yeniden kurmaları için yeni fırsatlar, acil insani yardım ve suç şebekelerinin savunmasız insanları fidye ve istismar için sömürdüğü Libya ile göç yolları boyunca temel hizmetlere erişimi savunmaya devam ettiğini vurguladı.