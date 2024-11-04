BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriye-Lübnan Sınırındaki Durum Raporu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Uyarı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in Lübnan'a yönelik sürmekte olan saldırılarının, Lübnan'dan Suriye'ye geçişlerde büyük bir çaresizlik durumu yarattığını ifade etti. Kurum, sosyal medya platformu X'te bu konuda bir paylaşımda bulundu.

Sınırdaki Durum Üzerine Açıklamalar

BMMYK, yaptığı paylaşımda, "Suriye-Lübnan sınırındaki ekiplerimiz, yaşanan insani krizin boyutlarını bildiriyor." diye belirtti. Ayrıca, Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yapanların %71'inden fazlasının Suriyeli olduğuna dikkat çekti.

Birçok kişinin bu tehlikeli yolculuğu gerçekleştirebilmek için tüm varlıklarını sattıkları kaydedildi. "BMMYK, zarar görenlere yardım ediyor ama ihtiyaçlar oldukça büyük; daha fazla finansmana ihtiyaç var." denildi.

Yerinden Edilme Durumu

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail’in zorla yerinden etme faaliyetleri ve peşinden gelen saldırılardan dolayı yerinden edilenlerin sayısında kayda değer bir artış yaşandığını bildirerek, "Toplamda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, bu kişilerin önemli bir kısmı kadın ve çocuk." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki Kayıplar ve Yerinden Edilme

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılar sonucunda toplam 2 bin 986 kişinin hayatını kaybettiği, 13 bin 402 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Bu saldırılarda 104 çocuk ve 194 kadın hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah ise İsrail'e karşılık olarak roket ve füze saldırıları düzenlemekte. Çoğunlukla ordu üslerine hedeflenen bu karşılıkların büyük bir hasara neden olmadığı bildirildi.

İnsani Krizin Boyutları

İsrail bombardımanları sonucunda Lübnan'da büyük bir yerinden edilme krizi yaşandığı tahmin ediliyor. Ülkeden göç edenlerin sayısının 539 binin üzerine çıktığı belirtilirken, bu kişilerin büyük bir kısmının Suriye'ye yöneldiği açıklandı.