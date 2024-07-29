BM, Myanmar Ordusuna Uluslararası Hukuk İhlalleri Nedeniyle Uyardı

BM'den Myanmar Ordusuna Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusunun uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğine dair ciddi raporların bulunduğunu duyurdu. Artan şiddet olayları nedeniyle BM, bu gelişmelere karşı uyarıda bulundu.

Özel Danışmanlardan Ortak Açıklama

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve BM Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı Mo Bleeker, Myanmar'daki insan hakları ihlalleri hakkında ortak bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

Şiddetin Artması ve İnsani Kriz

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın Ocak 2020 tarihli ihtiyati tedbir kararına rağmen, Arakanlıların hedef gözeterek öldürülmeye ve şiddete maruz kalmaya devam ettikleri bildirildi. Myanmar'daki insani kriz için 'çok tehlikeli yeni bir dönem'e girdiği vurgulanırken, 3,2 milyon kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Serious İhlaller

Açıklamada, "Birbirini destekleyen raporlar, Myanmar ordusunun uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ciddi suçlar işlediğini gösteriyor. Bu kapsamda, ordu havadan saldırılar düzenleyerek ve ağır silahlarla sivilleri doğrudan hedef alarak, zorla askere alma ve yaralama gibi insan hakları ihlallerine yol açmaktadır" ifadesi yer aldı.

Arakanlılara Yönelik Sistematik Saldırılar

Özellikle Arakanlılara yönelik şiddet ve sistematik saldırıların arttığına dikkat çekilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2669 sayılı kararının uygulanması talep edildi.

Askeri Darbenin Etkileri

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimleri sonrası hile yapıldığı iddialarıyla 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koymuştu. Geçmişteki fiili lideri Aung San Suu Çii dahil birçok yetkili gözaltına alınmış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun birleşerek oluşturduğu "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı mücadele başlatmıştır. Darbe karşıtı protestolar ve isyancı gruplara silahlı müdahaleler sonucunda bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce protestocu gözaltına alınmıştır.