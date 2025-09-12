BM: Nakamitsu, Suriye'nin OPCW ile İşbirliğindeki İlerlemeden Memnun

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin OPCW ile işbirliğindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı; açık dosyalar, yeni tesis iddiaları ve güvenlik riskleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:42
BMGK'de değerlendirme

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile işbirliği taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, OPCW ile Şam yönetiminin kimyasal silah dosyasına ilişkin konuları görüşmeye devam ettiğini söyledi.

Önemli zorlukların aşılması gereken bu süreçte, son toplantıdan bu yana kaydedilen dikkate değer ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum.

Açık dosyalar ve yeni tesis iddiaları

Nakamitsu, 2014'ten bu yana Beşşar Esed döneminde yapılan beyanların yeterli ve doğru bilgi sağlamadığını hatırlattı. Buna göre, 26 açık dosyadan 19'unun hâlâ çözüme kavuşmadığını belirtti.

OPCW Teknik Sekreteryasının son raporuna atıfta bulunan Nakamitsu, Suriye'de beyan edilen 26 tesise ek olarak kimyasal faaliyetlere karışmış olabileceği değerlendirilen 100'den fazla başka tesis bulunduğuna dair bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Güvenlik riskleri ve ertelenen görev

Nakamitsu, OPCW ekiplerinin Suriye'de ciddi güvenlik riskleriyle karşılaştığını vurguladı. Buna göre, 16 Temmuz'da İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırıları nedeniyle planlanan bir görevin ertelenmek zorunda kaldığını

OPCW heyetlerinin Suriye makamlarıyla görüşmeler yaptığı bazı noktaların hedef alındığını belirten Nakamitsu, hedeflenen binalardan birinin OPCW ekiplerinin görev sırasında konakladığı otele çok yakın bir bölgede bulunduğunu aktardı.

Uluslararası çağrı

Nakamitsu, Suriye'nin tüm kimyasal silahlardan arındırılması hedefine ulaşılması için uluslararası toplumun birlik olması ve liderlik göstermesi gerektiğini vurguladı.

