BM, Netanyahu'nun Lübnan Videosunu Tehdit Olarak Değerlendirdi

BM: Netanyahu'nun Lübnan videosu ülkede tehdit olarak algılandı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından Lübnan halkına çekilen videonun ülkede tehdit olarak algılandığını ve bu durumun endişe yarattığını duyurdu.

BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert ve BM'nin Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Beyrut’tan video konferans aracılığıyla düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Korkunç İnsani Kriz

Hennis-Plasschaert, Lübnan'ın şiddetli bir çatışma ve insani krizle başa çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Ülkede 2 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ve binlerce kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Hennis-Plasschaert, 7 Ekim olaylarının İsrail’in tehdit algısını önemli ölçüde değiştirdiğine vurgu yaparak, "Ancak ölüm ve yıkımın devam etmesi güvenliği getirmez," dedi.

Netanyahu'nun Video Mesajı

Hennis-Plasschaert, Netanyahu'nun çektiği videonun nasıl karşılandığını aktarmış, "Tahmin edersiniz ki memnuniyetle karşılanmadı. Birçok insan bu durumu tehdit olarak algıladı ve kaygı duydular," şeklinde konuştu.

BM, İsrail’in ateşkes çağrısına uyması gerektiğini, ancak bunun kolay olmadığını ifade etti.

İnsani Yardım İhtiyacı

İmran Rıza, Lübnan'ın tarihindeki en zor dönemlerden birini yaşadığını belirterek, 600 binden fazla insanın yerinden edildiğini ifade etti. Ayrıca, okulların açılması planlansa da mevcut durumda okulların %75'inin sığınaklara dönüştüğünü kaydetti.

Temel hizmetlerin de saldırıya uğradığını hatırlatan Rıza, "Bu durum acilen durdurulmalıdır. Savaşların bile kuralları vardır," dedi.

Rıza, daha fazla insani yardımın yeterli olmayacağını; uluslararası insancıl hukuka uyulmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Diplomatlar acil bir ateşkes süreci başlatmalı ve uluslararası toplum daha fazla acıyı engellemek için harekete geçmelidirler.