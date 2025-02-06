BM, Nijerya'da Açlıkla Mücadele İçin 2,5 Milyar Dolar Ayırdı

BM, Nijerya'daki Açlık Sorununa Çözüm Arayışında

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için 2,5 milyar dolar ayırdığını duyurdu.

WFP'nin Hedefleri ve Projeleri

WFP Nijerya Temsilcisi Seriene Loum, başkent Abuja'da düzenlenen bir programda, WFP'nin stratejik hedefinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyada açlığın sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Loum, Nijerya'daki açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ayrılan 2,5 milyar dolar bütçenin, ulusal hedeflerle uyumlu olarak kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi ve uygun ortamların geliştirilmesine yönelik özel faaliyetleri kapsadığını vurguladı.

Projenin Temel Dayanakları

Loum, projede dört ana hedefin bulunduğunu ifade ederek, açlık ve yetersiz beslenmeyle ilgili acil durumlara yanıt verme ve ihtiyaç sahiplerine anlık gıda yardımı sağlama gibi hayati müdahale faaliyetlerine odaklanıldığını aktardı. Ayrıca, Nijerya'nın, Afrika'nın en büyük sosyal güvenlik ağı programlarından birini yürüttüğüne de dikkat çeken Loum, ülkede 100 milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmayı hedefleyen iddialı programların uygulandığını belirtti.