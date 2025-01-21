BM: Nijerya'nın Kuzeydoğusunda 2,5 Milyon Çocuk Şiddetli Yetersiz Beslenme Riski Altında

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı kuzeydoğu bölgesinde, bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Temsilcisi Trond Jensen, düzenlediği basın toplantısında, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki uzun süreli şiddet olaylarının sivil nüfusun büyük bir kısmını evlerini terk etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

Jensen, yerinden edilen kişilerin çoğunun kamplara veya komşu ülkeler Nijer ve Çad'a sığındığını belirtti. Ayrıca, kitlesel göçün, yerinden edilen kişilerin güvenli su ve temel insani ihtiyaçlara erişimini engellediğine vurgu yaptı.

"Acil ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde, 2025 yılı itibarıyla 2,5 milyondan fazla çocuk şiddetli yetersiz beslenme riski altında olacak." diyen Jensen, çocuklara ve etkilenen nüfusa yardım sağlamak için yeterli fona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yardımların, yerinden edilmiş kişilerle mültecilerin hayatlarını kurtarmaya, korunmaya ve temiz su ile temel insani ihtiyaçları karşılamaya odaklanacağını kaydeden Jensen, "Daha fazla hayat kurtarmak için reaktif değil, proaktif olmak istiyoruz çünkü önleme tedaviden daha iyidir." dedi.