BM'nin Gazze'ye Yönelik Başarısızlığı ve Reform İhtiyaçları

BM'nin Gazze'deki Başarısızlığı

Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi'nden Aicha Elbasri, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'deki kriz karşısında gösterdiği yetersizliğin, kuruluşun yapısındaki "bariz kusurları" gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Güvenlik Konseyi ve Soykırım

Elbasri, "Gazze'de yaşanan olaylar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), güçlü ülkelerin çıkarlarını önceliklendiren yapısının sorunlarını açıkça göstermektedir." dedi. Ayrıca, bölgedeki durumu ele almakta giderek daha fazla zorlandıklarını ifade etti.

Zayıf Liderlik ve Reform İhtiyacı

Elbasri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Gazze için etkili bir tavır almamakla eleştirerek, "Guterres'in verdiği muğlak yanıtlar, bu zayıflığı ve derin önyargıları açığa çıkarıyor." şeklinde konuştu.

Geleceğe Dönük Öneriler

Gelecekteki reformların mümkün olabilmesi için daimi üyelerin veto haklarından feragat etmesi ve daha geniş bir coğrafi temsilin sağlanması gerektiğini vurguladı. Elbasri, BM'yi Milletler Cemiyeti'ne benzeterek, "BM de aynı çöküş sürecini takip ediyor." ifadesini kullandı.

Veto Hakkı Tartışmaları

Siyasi analist Mitchell Plitnick ise, "BM, soykırımların ve savaşların önlenmesi için inşa edildi; ancak bu hedeflerine ulaşamayarak uzun süredir başarısız durumda." dedi. Plitnick, BMGK'daki veto hakkının kaldırılması ve karar alma süreçlerinin daha demokratik bir temele oturtulması gerektiğini savundu.

Elbasri ve Plitnick'in yorumları, BM'nin gelecekteki işleyişine dair önemli tartışmalara ışık tutuyor.