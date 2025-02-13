BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Askerin Öldürülmesini Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sert Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü (MINUSCA) üyesi bir askerin öldürülmesini şiddetle kınadı. Bu açıklama, Genel Sekreter'in sözcüsü Stephane Dujarric tarafından duyuruldu.

Kimliği Belirsiz Saldırganlar

Bamingui-Bangoran şehrinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir birey tarafından görev başında saldırıya uğrayan bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamalara göre, hayatını kaybeden asker Tunus kökenlidir.

Guterres, askerin ailesine, Tunus hükümeti ve halkına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Savaş Suçları ve Adalet Çağrısı

Açıklamada, Genel Sekreter ayrıca, BM barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekti. Orta Afrika yetkililerine ise bu trajedinin faillerini tespit etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaları gerektiği vurgulandı. Guterres, faillerin hızla adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.