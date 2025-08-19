BM: Orta Doğu'da Ağustos 2023'ten Bu Yana 584 İnsani Yardım Çalışanı Öldü

BM koordinatörleri "Dünya İnsani Yardım Günü"nde uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da Ağustos 2023'ten bu yana insani yardım çalışanlarına yönelik ağır kayıplar yaşandığını bildirdi. BM açıklamasında, işgal altındaki Filistin toprakları, Suriye, Yemen ve Lübnanda görev yapan personelin hedef alındığı vurgulandı.

BM insani yardım koordinatörleri, 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla yayımladıkları ortak açıklamada geçen yıl aynı günde nüfuza sahip güçlerden yardım çalışanlarına yönelik saldırıları durdurma çağrısında bulunduklarını fakat bir yıl sonra taleplerine yanıt alamadıklarını ifade ettiler.

Açıklamada, Ağustos 2024'ten bu yana işgal altındaki Filistin toprakları, Yemen, Suriye ve Lübnan'da insani yardım alanında görev yapan 446 kişinin öldürüldüğü, yaralandığı ve tutuklandığı belirtildi.

BM, ayrıca şu verileri paylaştı: "Böylece Ağustos 2023'ten bu yana insani yardım alanında çalışan kurban sayısı 841'e çıkmış oldu. Bunlardan 584'ü öldürüldü, 215'i yaralandı, 38'i gözaltına alındı ve 4'ü de kaçırıldı."

Açıklamada, Orta Doğu'da insani yardım çalışanlarının benzeri görülmemiş saldırı ve ihlallere maruz kaldığı, dünyanın bu süreçte hem yardım çalışanlarını hem de onların korumaya çalıştığı toplulukları yalnız bıraktığı kaydedildi.

BM koordinatörleri, saldırıların artık geleneksel sınırları aştığını ve bu durumun "insani operasyonların güvenliğini ve sivillere ulaşma çalışmalarımızı engelleyebildiğini" belirterek, söz konusu ihlallerin küresel sistemi, uluslararası insani hukuku ve ortak insanlık değerlerini tehdit edecek boyuta geldiğini vurguladı.

Ayrıca, insani yardım çalışanlarına yönelik ihlaller karşısında adaletin sağlanamamasının başka tarafları benzer eylemlere teşvik edebileceği uyarısında bulunuldu.