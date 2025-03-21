BM Özel Raportörü Albanese'den Dublin'de Filistin'e Güçlü Destek Çağrısı

BM Özel Raportörü Albanese'den Filistin'e Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek çağrısında bulundu. Albanese, Trinity College Dublin'de "Filistin İçin Akademisyenler" tarafından düzenlenen konferansta, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk üzerindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Konferansa Büyük İlgi

Konferans, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve insan hakları aktivisti tarafından >büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Francesca Albanese'nin açıklamalarını dikkatle dinledi.

Filistin'deki Durum Soykırım Olarak Nitelendirildi

BM Filistin Özel Raportörü, Dublin'deki etkinlikte, Filistin'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Albanese, insanlığın bir araya gelerek bu durumu dürüstçe tartışması gerektiğini vurgulayarak, bilim ve bilgi ışığında yapılan değerlendirmelerin bu gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplumun Her Kesimine Adalet Çağrısı

Albanese, Filistin'deki adaletsizliğe karşı duran öğrenciler ve gençlerin, toplumun her kesiminden insanların bu mücadelenin temel taşı olduğunu belirtti. Ayrıca, adalet arayışında yer alan bireyleri, sağlıklı toplumsal sistemin koruyucu gücü olarak nitelendirdi.

Soru-Cevap Bölümü

Konferansın ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde, dinleyicilerin Filistin meselesine ilişkin sorularına yanıt veren Albanese, bir öğrencinin "Uluslararası hukuk hala var mı?" sorusu üzerine, sıkıntının hukukun kendisinden değil, onu uygulayan sistemin ve politikacıların ihanetinden kaynaklandığını belirtti.

Uluslararası Hukukun Güçlendirilmesi Gerekiyor

Albanese, uluslararası hukukun tamamen reddedilmesi yerine hatalardan arındırılarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılardan birinin, "çalıştıkları büyük şirketlerle sorun yaşamamak adına bazen sessiz kaldıklarını" ifade etmesi üzerine, Albanese, bu durumun köklü değişim için fırsat olarak değerlendirilebileceğini ayrıca mevcut sisteme bağımlılığı kırmanın önemine değindi.

İnsanlık Değerleri ve Büyük Şirketler

Albanese, büyük şirketlerin çıkarlarının insanlık değerlerinin önüne geçmemesi gerektiğini belirtierek, bu yapının yalnızca sömürü ve adaletsizlik ürettiğini, Filistin'de yaşanan soykırımın da bunu en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.