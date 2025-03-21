BM Özel Raportörü Albanese'den Dublin'de Filistin'e Güçlü Destek Çağrısı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Dublin'deki konferansta Filistin'deki insan hakları ihlallerini ve adalet çağrısını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:05
BM Özel Raportörü Albanese'den Dublin'de Filistin'e Güçlü Destek Çağrısı

BM Özel Raportörü Albanese'den Filistin'e Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek çağrısında bulundu. Albanese, Trinity College Dublin'de "Filistin İçin Akademisyenler" tarafından düzenlenen konferansta, Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk üzerindeki değerlendirmelerini paylaştı.

Konferansa Büyük İlgi

Konferans, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve insan hakları aktivisti tarafından >büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Francesca Albanese'nin açıklamalarını dikkatle dinledi.

Filistin'deki Durum Soykırım Olarak Nitelendirildi

BM Filistin Özel Raportörü, Dublin'deki etkinlikte, Filistin'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Albanese, insanlığın bir araya gelerek bu durumu dürüstçe tartışması gerektiğini vurgulayarak, bilim ve bilgi ışığında yapılan değerlendirmelerin bu gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplumun Her Kesimine Adalet Çağrısı

Albanese, Filistin'deki adaletsizliğe karşı duran öğrenciler ve gençlerin, toplumun her kesiminden insanların bu mücadelenin temel taşı olduğunu belirtti. Ayrıca, adalet arayışında yer alan bireyleri, sağlıklı toplumsal sistemin koruyucu gücü olarak nitelendirdi.

Soru-Cevap Bölümü

Konferansın ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde, dinleyicilerin Filistin meselesine ilişkin sorularına yanıt veren Albanese, bir öğrencinin "Uluslararası hukuk hala var mı?" sorusu üzerine, sıkıntının hukukun kendisinden değil, onu uygulayan sistemin ve politikacıların ihanetinden kaynaklandığını belirtti.

Uluslararası Hukukun Güçlendirilmesi Gerekiyor

Albanese, uluslararası hukukun tamamen reddedilmesi yerine hatalardan arındırılarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Katılımcılardan birinin, "çalıştıkları büyük şirketlerle sorun yaşamamak adına bazen sessiz kaldıklarını" ifade etmesi üzerine, Albanese, bu durumun köklü değişim için fırsat olarak değerlendirilebileceğini ayrıca mevcut sisteme bağımlılığı kırmanın önemine değindi.

İnsanlık Değerleri ve Büyük Şirketler

Albanese, büyük şirketlerin çıkarlarının insanlık değerlerinin önüne geçmemesi gerektiğini belirtierek, bu yapının yalnızca sömürü ve adaletsizlik ürettiğini, Filistin'de yaşanan soykırımın da bunu en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı
2
Kocadağ Yaylası'nda İlkbahar ve Kış Koşulları Bir Arada
3
Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor
4
Kastamonu'da Etkili Kar Yağışı Başladı
5
Ercan, Down Sendromlu Çocuklarla Ata Tohumu Ekimi Etkinliğinde Buluştu
6
Trump'tan Tesla Saldırılarına Sert Uyarı: 20 Yıl Hapis Cezası Gelebilir
7
Adana'da Otomobil Kazasında Ölüme Sebep Olan Sürücünün Yargılanması Devam Ediyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!