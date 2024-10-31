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BM Özel Raportörü Albanese'den Üye Ülkelere Gazze Eleştirisi

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'yi dikkate almayan ülkeleri sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:05
BM Özel Raportörü Albanese'den Üye Ülkelere Gazze Eleştirisi

BM Üye Ülkelerine Eleştiri: Albanese'nin Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'ye yönelik kayıtsız kalmasına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Albanese, bu durumun insani krizi görmezden gelmek anlamına geldiğini vurguladı.

Filistinlilerle Empati Kuramamak Mümkün mü?

Albanese, özellikle Gazze'de 42 bin kişinin ölümünün ardından bazı ülkelerin hâlâ Filistinlilerle empati kurmadığını sorguladı. "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" şeklindeki ifadeleriyle, üye ülkeleri eleştirdi.

BM 3. Komitesi'nde Açıklamalar

Albanese, BM 3. Komitesi'nde sosyal, insani ve kültürel meselelerin tartışıldığı bir oturumda yaptıkları konuşmada, bazı ülkelerin geçen yılki metinlerini tekrarlamalarının hayal kırıklığı yarattığını paylaştı. "Bu odaya her girdiğimde bir şok ve hayal kırıklığı yaşıyorum," dedi.

Empati ve İnsan Hakları

Albanese, Gazze meselesine sessiz kalan ülkelerin empatiden yoksun olduğunu belirterek, empatinin insanlığın bir arada tutulmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti. Üye ülkelerin bu tutumlarını sürdürmeleri durumunda, dünya genelinde daha da gereksiz hale geleceklerine dikkat çekti.

Demokratik Haklar ve Engeller

Albanese, Avrupa ve diğer Batı ülkelerinde insan haklarının eğitim müfredatında yer almasına rağmen, sokaklarda Filistin'e destek gösterilerinin engellendiğini belirtti. Bu ülkelerin gençlere, "müttefikimiz İsrail’e dokunmayın" mesajı verdiğini ve toplanma ile ifade özgürlüğünün kısıtlandığını dile getirdi.

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