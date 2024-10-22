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BM Özel Temsilcisi Yemen'deki Durumu Tarihî Görüşmelerle İnceledi

Hans Grundberg, Mısır ve Arap Birliği temsilcileriyle Yemen'in durumu üzerine kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:11
BM Özel Temsilcisi Yemen'deki Durumu Tarihî Görüşmelerle İnceledi

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Mısır'daki Görüşmeler

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Yemen'in mevcut durumu hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin Detayları

BM Yemen Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Grundberg'in Kahire'deki görüşmelerinin ardından ziyaretini tamamladığı belirtildi. Görüşmelerde, Yemen'deki siyasi, güvenlik ve ekonomik durumun ele alındığı ifade edildi.

Bölgesel Gerilim Uyarıları

Grundberg, bölgedeki gerilimlerin Yemen'de barış çabalarını olumsuz etkilediği konusunda endişelerini dile getirdi. "Yemen'in barış ve huzuru, bölgenin güvenliği için temel teşkil etmektedir," şeklinde konuştu.

Kızıldeniz'deki Artan Gerilim

Kızıldeniz'deki gerilimin artmasının bölge istikrarını tehdit ettiğini vurgulayan Grundberg, hayati öneme sahip seyrüseferin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Husilerin Eylemleri ve Uluslararası Tepkiler

İran destekli Husiler, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında İsrailli ticari gemilere yönelik eylemler gerçekleştirmeye başladı. ABD, bu tehlikeyi önlemek amacıyla 18 Aralık 2023'te "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu.

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak için bu yıl içerisinde yeni misyonlar başlatırken, İtalya 5 Mart'ta bu misyona katılım gösterdi.

Küresel Ticaretin Önemi

Küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirildiği biliniyor; bu da Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ve Asya arasındaki en kısa rotayı sunuyor.

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