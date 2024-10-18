BM Raportası: Batı Şeria'da Filistinlilere Yönelik Şiddet Artıyor

İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Şiddeti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 8-14 Ekim tarihleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan olayları aktardı. Laerke, bu süreçte biri çocuk olmak üzere toplam 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Batı Şeria'da Yaşanan İhlaller

Laerke, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğini vurguladı. "İsrail güçleri, bu tarih aralığında 9 Filistinliyi öldürdü ve 104 kişiyi yaraladı" dedi. Ayrıca, zeytin hasadı sırasında Cenin'de bir Filistinli kadının da öldürüldüğü bilgisi verildi.

Zeytin Hasadı ve Yerleşimci Saldırıları

Laerke, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimcilerinin, zeytin hasat eden Filistinlilere yönelik bu ay içerisinde 32 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Zeytin hasadının on binlerce Filistinli aile için hayati bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Geçmiş Yıllardaki Kayıplar

Laerke, geçen yıl Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 728 Filistinlinin, çoğunluğunun İsrail güçleri tarafından, en az 12'sinin ise yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü aktardı. Ayrıca 277 Filistinli hane, yerleşimci şiddeti ve erişim kısıtlamaları nedeniyle yerinden edildi.

İnsani İhtiyaçların Artışı

Sözcü, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ölümcül taktikler kullanarak aşırı güç uyguladığını ve bu durumun insani ihtiyaçların artmasına yol açtığını belirtti. Durumun daha fazla dikkat gerektirdiğini vurguladı.