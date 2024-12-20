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BM Raportörleri: Esed Rejiminin Yıkılması Suriye'nin Geçiş Sürecine Fırsatlar Sunuyor

BM raportörleri, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için geçiş sürecine destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:57
BM Raportörleri: Esed Rejiminin Yıkılması Suriye'nin Geçiş Sürecine Fırsatlar Sunuyor

BM Raportörlerinden Suriye İçin Kritik Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki kritik geçiş sürecine dikkat çekerek, bu süreçte birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Dönüm Noktası ve Fırsatlar

BM raportörleri, Suriye'deki gelişmelere dair yaptıkları yazılı açıklamada, Esed rejiminin yıkılmasının tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu ve mevcut durumun kalıcı barış, adalet ve uzlaşma için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Raportörler, "Suriye'nin egemenliğinin yeniden sağlanması adına kritik bir sürece birleşik destek çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Egemenlik ve İnsan Hakları

Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, kanunsuzluk, şiddet ve uluslararası hukukun ihlalleri ile mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Kapsayıcı Bir Geçiş Süreci

Raportörler, uluslararası toplumun Suriye'deki insan haklarına saygı gösteren demokratik ve kapsayıcı ilkelere dayalı bir rehabilitasyon süreci için birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Gözaltılar ve Adalet

Ayrıca, ülke genelinde keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilerek, insan hakları ihlallerinin delillerinin korunmasının önemi vurgulandı. “Adalet, faili kim olursa olsun hesap verebilirlik, tazminat, uzlaşma ve intikam odaklı olmayan güvenilir bir yargı sistemi aracılığıyla sağlanmalıdır,” denildi.

Şeffaf Süreç ve Mültecilerin Geri Dönüşü

BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına atıfta bulunarak, şeffaf bir süreç ile tam temsilli bir hükümet kurulmasının önemine işaret edildi. Ayrıca, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli geri dönüşü için öncelikli olarak insan hakları temelinde yeniden inşa sürecine vurgu yapıldı.

Yaptırımlar ve İnsani İhtiyaçlar

Son olarak, Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal kaldırılması çağrısı yapılarak, insani ihtiyaçların ön planda tutulması gerektiği belirtildi.

BM Özel Raportörleri Hakkında

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınmakta ve bağımsız bilgi toplama ve izleme görevleri yürütmektedir. Bu mekanizmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

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